الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
718 مليون درهم الأصول الوقفية التعليمية في «أوقاف دبي»

مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي
10 ابريل 2026 01:52

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة الأصول الوقفية التعليمية المسجّلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، 718 مليون درهم خلال العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي، موزعة على 52 أصلاً وقفياً، يعود ريعها على دعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من الأسر محدودة الدخل.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الأوقاف التعليمية تشكّل ركيزة أساسية في دعم الطلبة غير القادرين، وتمكينهم من متابعة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم التعلمية والأكاديمية.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الأصول الوقفية هذا العام، التي بلغت 52% تعكس جهود المؤسسة المستمرة لتوسيع نطاق الدعم وضمان استدامة العطاء التعليمي.
وذكر المطوع أن «أوقاف دبي» تواصل تطوير الأصول الوقفية التعليمية وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل مزيداً من الطلبة خلال السنوات القادمة.
وأشار المطوع إلى الدور الحيوي للمصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والتقدم في مساراتهم المهنية، بما يسهم في بناء مجتمع مستدام ومتقدم.

