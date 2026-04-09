الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مساكن دبي» تُطلق مبادرة مجتمعية للتبرع بالدم

5 مجمعات سكنية رئيسية ضمن المبادرة (من المصدر)
10 ابريل 2026 01:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها التنموي الشامل والمستدام بثقة وثبات
مواطنون: علم الإمارات رمز الوحدة والانتماء

أعلنت مساكن دبي، إطلاق مبادرة مجتمعية للتبرع بالدم بالتعاون مع «دبي الصحية»، وذلك عبر خمسة من مجمعاتها السكنية الرئيسية. 
وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة «دمي لوطني» التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، حيث انطلقت أولى فعالياتها في مجمّع «الخيل غيت» السكني قبل أن تمتد إلى مجمعات «شروق» و«غروب» و«ذا غاردنز» و«إنترناشيونال سيتي» السكنية، لتقدّم تجربة التبرع بالدم مباشرةً للمقيمين في مواقع سكنهم.
وتُنظم حملة «دمي لوطني» بالشراكة بين «خدمة الأمين» و«هيئة الصحة في دبي»، و«دبي الصحية»، وقد نجحت على مدى 13 عاماً في توفير وحدات الدم اللازمة لعلاج المرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تلبية احتياجات مركز الثلاسيميا.

التبرع بالدم
الإمارات
دبي
مبادرة مجتمعية
المبادرات المجتمعية
مساكن دبي
دبي الصحية
حملة التبرع بالدم
آخر الأخبار
طائرة من طراز «أف 35» تهبط على متن حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران برد عسكري واسع في حال عدم الالتزام باتفاق الهدنة
10 ابريل 2026
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة
10 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: فرض رسوم على عبور «هرمز» سيشكل سابقة خطيرة
10 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف البنى التحتية في السودان تصعيد خطير في مسار الصراع
10 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
10 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©