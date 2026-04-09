«مساكن دبي» تُطلق مبادرة مجتمعية للتبرع بالدم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مساكن دبي، إطلاق مبادرة مجتمعية للتبرع بالدم بالتعاون مع «دبي الصحية»، وذلك عبر خمسة من مجمعاتها السكنية الرئيسية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة «دمي لوطني» التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، حيث انطلقت أولى فعالياتها في مجمّع «الخيل غيت» السكني قبل أن تمتد إلى مجمعات «شروق» و«غروب» و«ذا غاردنز» و«إنترناشيونال سيتي» السكنية، لتقدّم تجربة التبرع بالدم مباشرةً للمقيمين في مواقع سكنهم.

وتُنظم حملة «دمي لوطني» بالشراكة بين «خدمة الأمين» و«هيئة الصحة في دبي»، و«دبي الصحية»، وقد نجحت على مدى 13 عاماً في توفير وحدات الدم اللازمة لعلاج المرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تلبية احتياجات مركز الثلاسيميا.