«توام» يستعيد ابتسامة مريضة ذات احتياجات طبيّة معقدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إنجاز طبي متميّز في مستشفى توام التابع لشركة «صحة»، تَمَثل في نجاح إعادة تأهيل فموي لمريضة تبلغ من العمر 28 عاماً من أصحاب الهمم، كانت تعاني من ضمور شديد في الفك استمر لأكثر من عقد من الزمن.

وبعد رحلة علاج طويلة، ورغم مدى صعوبة حالتها واحتياجاتها الطبية الخاصة، فقد نجح فريق متخصّص في مستشفى توام، تحت إشراف الدكتور موفق الغفور، من علاج حالتها، وذلك من خلال إجراء تأهيل سني كامل باستخدام زراعة الأسنان تحت التخدير العام.

ونظراً لشدة الحالة، لم يكن من الممكن إخضاع المريضة للعلاج تحت التخدير الموضعي أو ضمن الإعدادات الإكلينيكية التقليدية، إذ كانت تعاني من إعاقة ذهنية إلى جانب ضمور شديد في الفك، ما جعل عملية زراعة الأسنان وإعادة التأهيل الفموي بالغة التعقيد. وأثرت هذه الحالة بشكل مباشر على قدرتها على المضغ أو النطق، وانعكست سلباً على حالتها الغذائية وجودة حياتها بشكل عام.

وعمل فريق طبي متعدد التخصّصات في مستشفى توام، يضم خبراء التعويضات السنية، وجراحة الفم والوجه والفكين، والتخدير، ضمن نهج تعاوني متكامل لضمان تنفيذ هذا الإجراء المعقد وفق أعلى معايير السلامة والرعاية. وأسهم هذا التنسيق في استعادة المريضة لابتسامتها، وقدرتها على النطق والمضغ، مما دعم تغذيتها، وثقتها بنفسها، وجودة حياتها.

وقال الدكتور موفق رديف العاني، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين والرأس والرقبة في مستشفى توام: «تجسّد هذه النتيجة الإيجابية أهمية توفير رعاية متخصصة للمرضى الذين يواجهون تحديات طبية وسنية معقدة. ومن خلال توظيف تقنيات جراحية متقدمة، إلى جانب التخدير الآمن وبرامج إعادة التأهيل المتكاملة، تمكّنّا من استعادة الوظيفة الفموية للمريضة وتحسين جودة حياتها بشكل ملموس».

وبدوره، أضاف الدكتور نورالدين الحسن، رئيس القسم الطبي بالإنابة في مستشفى توام: «لا يقتصر تأثير إعادة التأهيل الفموي على صحة الأسنان فحسب، بل يمتدّ أيضاً ليشمل التغذية، والصحة العامة، والثقة بالنفس. ونحن في مستشفى توام نحرص على توفير حلول متقدمة ورعاية شاملة لمرضانا من أصحاب الهمم والحالات الطبية المعقدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية الكريمة التي يستحقونها». ويمثل نجاح هذه الحالة دليلاً على التزام مستشفى توام في تقديم رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض، ولاسيما للحالات التي لا يمكن علاجها ضمن البيئات الإكلينيكية التقليدية، ويعكس قدرة المستشفى على الدمج بين الابتكار الطبي والرعاية الإنسانية، لإحداث أثر حقيقي في حياة المرضى.