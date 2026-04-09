«تميز موانئ دبي» يطلق خدمة «The Clinic»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز التميز الذهني والبدني، التابع لموانئ دبي العالمية، عن إطلاق «The Clinic» كخدمة طبية جديدة، تهدف إلى تقديم نموذج مختلف لكيفية حصول الأفراد والعائلات على الرعاية الصحية اليومية في دبي، من خلال تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً.

وتم تطوير «The Clinic» استجابةً للطلب المتزايد على رعاية صحية أكثر تخصيصاً وسهولة في الوصول ومترابطة، حيث تقدم خدمات طبية متقدمة في الرعاية الأولية بإشراف أطباء أسرة ذوي خبرة، مع التركيز على استمرارية الرعاية، والدقة السريرية، وإدارة الصحة على المدى الطويل.

وفي وقت تتسم فيه بعض أنظمة الرعاية الصحية بطول فترات الانتظار وتجزؤ مسارات العلاج، يقدّم «The Clinic» نهجاً أكثر دقة وتنظيماً، حيث تكون الاستشارات غير مستعجلة، والرعاية مصمّمة وفق احتياجات كل فرد، مع إمكانية وصول مباشرة وسريعة.