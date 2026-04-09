«زايد لأصحاب الهمم» تعزّز الرعاية الصحية الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز الدكتور محمد منير لطب الأسنان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تقديم خدمات طب الأسنان التخصصية لأصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى رعاية صحية شاملة ومستدامة تراعي احتياجاتهم الفردية، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توسيع شبكة الشراكات مع القطاع الصحي الخاص، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة الداعمة لتمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على بناء شراكات نوعية تضع احتياجات أصحاب الهمم في صدارة الأولويات، وتسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وقال الدكتور محمد منير جمعة موسى السلوادي: «لا نقيس النجاح بجمال الابتسامة فحسب، بل بالطمأنينة التي تسكن روح صاحبها. لقد صممنا بيئة علاجية تتحول فيها التحديات إلى إمكانيات، لنثبت للعالم أن الرعاية المتخصصة لأصحاب الهمم ليست رفاهية اختيارية، بل هي حق إنساني أصيل».