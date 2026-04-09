«جائزة التميّز الاجتماعي» برأس الخيمة تكرّم الفائزين

10 ابريل 2026 01:52

مريم بوخطامين ووام (رأس الخيمة)

توّجت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أمس الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة التميز الاجتماعي، خلال حفل أقيم بمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب. حضر الحفل سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب مجموعة من القيادات المجتمعية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وشركاء الجائزة في مشهد يعكس مكانة الجائزة ودورها في دعم المبادرات المجتمعية النوعية.
وجاء الحفل تتويجاً لدورة استثنائية استقطبت 130 مشاركة من الأفراد والمؤسسات، قدمت نماذج رائدة في العمل المجتمعي، توزعت على 12 فئة رئيسية تغطي مختلف مجالات الإبداع الاجتماعي، بما يعزّز من الجائزة منصة وطنية محفّزة للتميّز، وداعمة لجهود التلاحم المجتمعي والاستدامة.
وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن جائزة التميّز الاجتماعي تمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات في تمكين المجتمع، وتعزيز دوره شريكاً رئيسياً في التنمية، مشيراً إلى أن العمل المجتمعي أصبح منظومة متكاملة تقودها رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.
وقد فاز «عوض الساعدي» بجائزة الشخصية الاجتماعية المتميزة «العامة»، فيما نال الإعلامي عبدالله خلفان جائزة الشخصية الاجتماعية المتميزة «فئة الشباب»، و«حسين رشيد عباس» فاز بفئة النموذج الشبابي الملهم.
وفي فئة «الابتكار التكنولوجي الطلابي للأغراض الاجتماعية» فازت علياء المنصوري، بينما حصدت رباب الطاهري جائزة الأعمال الإبداعية «أفراد»، وفازت «جمعية المناعة الذاتية» عن فئة المؤسسات.
وفاز الدكتور خليفة المحرزي بجائزة المدرب المجتمعي المتميّز، ونوف سالم عبدالله بجائزة البحث الاجتماعي المتميّز.

الإمارات
جائزة التميز
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
