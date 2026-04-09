جامعة خليفة و«هوبكنز» تطلقان برنامج ماجستير مزدوجاً

أبوظبي (وام)

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وكلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز، أمس، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى توفير برنامج ماجستير مزدوج يبدأ في الفصل الأكاديمي الأول 2026. ويتيح البرنامج للطلبة الحصول على شهادتين معتمدتين عالمياً في تخصصَي إدارة الرعاية الصحية وإدارة النظم الصحية، ما يمثل خطوة كبيرة لدفع عجلة التقدم في التعليم الصحي والتعاون الأكاديمي الدولي.

وسيتمكن الطلبة المؤهلون، وفقاً للاتفاقية، من متابعة دراسة ماجستير العلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، وماجستير العلوم في تخصص إدارة النظم الصحية من قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسرنا دخول هذه الشراكة مع جامعة جونز هوبكنز لتوسيع نطاق تعاوننا الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة عالمياً بهدف إعداد كفاءات بمعايير عالمية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام».

وأوضح أن الدمج، ما بين نقاط القوة التي تحظى بها جامعة خليفة في هندسة النظم والرعاية الصحية القائمة على البيانات وخبرات جامعة جونز هوبكنز المعتمدة عالمياً في إدارة الرعاية الصحية، يسهم في إعداد الطلبة للقيادة بثقة في بيئات الرعاية الصحية العالمية التي تشهد تغيرات متسارعة، مشيراً إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج لتأهيل قادة المستقبل الساعين إلى تعزيز خبراتهم في عمليات الرعاية الصحية وابتكار النظم عبر بيئات صحية دولية.

وقال أليكس تريانتيس، عميد كلية كيري لإدارة الأعمال في جامعة جونز هوبكنز: «يسرنا التعاون مع جامعة خليفة وسيسهم الجمع بين ماجستير إدارة الرعاية الصحية من كلية كيري بجامعة جونز هوبكنز وماجستير إدارة النظم الصحية من جامعة خليفة في فتح آفاق جديدة للطلبة في منطقة الشرق الأوسط، ويساعد في تطوير الجيل التالي من القيادات في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم». ويتيح هيكل هذه الدرجة المزدوجة للطلبة الاستفادة من أعضاء هيئتين أكاديميتين، وبحوث وموارد من طراز عالمي من جامعة خليفة وجامعة جونز هوبكنز.. ويتعين على الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج المزدوج الحصول على قبول في برنامج ماجستير إدارة نظم الرعاية الصحية في جامعة خليفة، ثم متابعة القبول بعد ذلك في كلية كيري لإدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز.