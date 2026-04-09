منصور بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للنمو والفرص

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت على مدى عقود مساراً واضحاً ومتوازناً يقوم على الوحدة والتكاتف والازدهار المشترك، والالتزام الراسخ بتعزيز الشراكات وقيم الانفتاح والتعاون، ما أسهم في إرساء مكانتها على الساحة العالمية.

وقال سموه، في كلمة له ضمن التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار 2025، إنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما تزال هذه المبادئ توجه مسار الدولة، فيما تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للنمو والفرص، يستقطب الكفاءات البشرية المتميزة ورؤوس الأموال والأفكار الرائدة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سموه أن هذا النهج الواضح والراسخ أسهم في تمكين دولة الإمارات من بناء اقتصاد متنوع ومرن، يتجاوز حدود الاعتماد على مواردها الطبيعية، لتبرز اليوم كحلقة وصل ذات تأثير عالمي تحتضن منظومة متكاملة من الكوادر والخبرات ورؤوس الأموال والابتكارات، بما يدعم مسيرة ازدهارها في ظل تحولات عالمية متسارعة.

وأوضح سموه أن «مبادلة» تعد تجسيداً لهذا النهج، ولقدرة دولة الإمارات على ترجمة رؤية ممتدة عبر الأجيال إلى واقع ملموس، حيث اضطلعت الشركة منذ تأسيسها بدور فاعل في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، من خلال توظيف رأس المال على نطاق واسع، وإبرام شراكات عالمية راسخة، وتطوير منصات تعمل على تحقيق قيمة مستدامة، وتمكين الشركاء من المساهمة في مسيرة الدولة وازدهارها.

وأشار سموه إلى أن مبادلة تمضي اليوم برؤية واضحة تواكب التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، عبر الاستثمارات التي تعزز التنافسية طويلة الأمد، وفتح آفاق جديدة للنمو والفرص، بما يبرهن على الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به رأس المال السيادي كمحرك رئيسي لمسيرة التقدم على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأكد سموه أن مبادلة واصلت على مدى ما يقارب ربع قرن تحقيق قيمة مستدامة وعلى نطاق واسع، حتى في ظل تقلبات الأسواق وفترات عدم اليقين، مستندة إلى متانة بنيتها المؤسسية وكفاءة كوادرها البشرية وشبكة أعمالها الراسخة وموثوقية نهجها الاستثماري، مشيراً إلى أن النتائج القياسية التي حققتها الشركة في عام 2025 تؤكد فعالية الجهود المتنامية التي تشكلت عبر سنوات من العمل المتواصل، وتفتح آفاقاً واعدة لمواصلة النمو بوتيرة قوية في المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته، أعرب سموه، نيابة عن مجلس الإدارة، عن جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة، كما توجه بالشكر إلى معالي خلدون خليفة المبارك وفريق عمل «مبادلة» على جهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل من أجل خدمة الوطن.