علوم الدار

جائزة أبوظبي للتميز في الأداء الحكومي.. تكريم للمبادرات الاستراتيجية والمجتمعية

10 ابريل 2026 01:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها التنموي الشامل والمستدام بثقة وثبات
مواطنون: علم الإمارات رمز الوحدة والانتماء

تهدف جائزة أبوظبي للتميز في الأداء الحكومي 2026، إلى تكريم الجهات الحكومية الرائدة والمبادرات ذات الأثر الاستراتيجي والمجتمعي، كما أنها تضطلع بدور كبير في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ الابتكار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكامل الحكومي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمع. 
وفي هذا الإطار، أكد ناصر الرحمة، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والمستقبل في مكتب أبوظبي التنفيذي، أن الجائزة تركز على تكريم أفضل الجهات الحكومية وأبرز المبادرات التي حققت أثراً استراتيجياً أو مجتمعياً أو في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسين، الأول يركز على الجهات الحكومية، والثاني على المبادرات ذات الأثر. 
وأوضح أن المسار الثاني يتضمن ثلاث جوائز رئيسة تشمل الأثر المجتمعي، والذكاء الاصطناعي، والأثر الإستراتيجي. 
وأضاف أن للجائزة أربعة أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز التحسن المستمر وترسيخ التميز المؤسسي، والتركيز على القيمة المضافة والأثر الملموس في المجتمع، وتعزيز التعاون بين فرق العمل الحكومية، إلى جانب تكريم أفضل الجهات والمبادرات. 
ولفت إلى مشاركة 37 جهة حكومية وأكثر من 100 مبادرة، تم تقييمها من قبل أكثر من 100 مقيم، بينهم نحو 70% دوليون و30% مواطنون، مشيراً إلى إدراج الذكاء الاصطناعي لأول مرة ضمن منهجية وآليات التقييم، إضافة إلى التركيز على الأثر المجتمعي والقيمة العامة، مع تسليط الضوء على دور الفرد. 
من جانبه، قال محمد المري، مدير إدارة البيانات والابتكار الرقمي في مكتب أبوظبي التنفيذي، إن الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من جميع مراحل الجائزة، حيث أسهم في التعامل مع الكم الكبير من البيانات والتقييمات التي شملت 37 جهة وأكثر من 100 مبادرة، بمشاركة أكثر من 100 مقيم. 
وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي عزز دقة تحليل المعلومات، ومكّن المقيمين واللجان الفنية ولجنة التحكيم العليا من ربط البيانات واستنباط النتائج بطريقة سلسة ومألوفة. 

آخر الأخبار
طائرة من طراز «أف 35» تهبط على متن حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران برد عسكري واسع في حال عدم الالتزام باتفاق الهدنة
10 ابريل 2026
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة
10 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: فرض رسوم على عبور «هرمز» سيشكل سابقة خطيرة
10 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف البنى التحتية في السودان تصعيد خطير في مسار الصراع
10 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
10 ابريل 2026
