الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هالة بدري: الإمارات نموذج رائد في التلاحم المجتمعي

هالة بدري
10 ابريل 2026 01:52

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الأزمات تزيد دولة الإمارات قوة وتجعلها أكثر ثباتاً وصلابة، وتجسد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تعزز استقرارها، بفضل إرادة القيادة الرشيدة ومواقف أبنائها المشرفة التي تعكس مشاعر الانتماء للدولة. 
وقالت: «تمثل دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الإمارات فوق البيوت والمؤسسات رسالة ملهمة تُعبر عن الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد مكانة العلم رمزاً شامخاً يوحد مواطني الدولة والمقيمين على أرضها. كما تعكس دعوة سموه قيم الوحدة والتكاتف بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته، وتعزز ارتباط الأجيال القادمة برموز الدولة واعتزازهم بإنجازاتها ومكتسباتها بما يدعم مسيرة التنمية، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً رائداً في التلاحم المجتمعي».

