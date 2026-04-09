عمر حمد بوشهاب: قوة الإمارات تنبع من وحدة مجتمعها والتفافه حول قيادته

دبي (الاتحاد)

أكّد عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تُجسّد رؤية قيادية راسخة تؤكد أنّ قوة دولة الإمارات تنبع من وحدة مجتمعها والتفافه حول قيادته في مختلف الظروف.

وقال: «ما شهدناه خلال المرحلة الماضية يعكس نموذجاً متقدماً في التلاحم الوطني، حيث يتكامل دور المواطنين والمقيمين ضمن منظومة واحدة قائمة على الثقة والانتماء والعمل المشترك. هذه القيم ليست وليدة اللحظة، بل تمثل أساساً ثابتاً لمسيرة تنموية مستدامة».

وأضاف: «نستلهم في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من هذه الرؤية التزامنا بمواصلة تطوير بيئة عقارية متكاملة تعزز الاستقرار وترسّخ الثقة، بما يدعم توجهات دبي الاقتصادية ويواكب مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية. إنّ رفع علَم الإمارات اليوم يعكس فخراً واعياً بمسيرة وطن استطاع أن يحول التحديات إلى فرص».