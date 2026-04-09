الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

فاطمة الكعبي: الإمارات أكثر قوة وتماسكاً رغم التحديات

10 ابريل 2026 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها التنموي الشامل والمستدام بثقة وثبات
مواطنون: علم الإمارات رمز الوحدة والانتماء

أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعبّر عن قراءة عميقة لطبيعة المرحلة، وتُكرّس نهجاً وطنياً يقوم على ترسيخ الوحدة وتعزيز التماسك المجتمعي باعتبارهما مصدر قوة الدولة وثباتها.  
وذكرت الدكتورة الكعبي أن ما أظهرته دولة الإمارات خلال الأزمة الأخيرة جسد قدرة عالية على إدارة المرحلة وحماية السيادة وصون المنجزات، مستندةً إلى عزم قواتنا المسلحة، العين الساهرة، وإلى مجتمعٍ أصيل وواعٍ التفّ حول قيادته الرشيدة بثقة ومسؤولية.  
وقالت: «إن قوة الدولة في وحدتها، وهذا ما تجلّى بوضوح في تلاحم المواطنين والمقيمين، بروح راسخة وانتماء عميق».  
وأشارت إلى أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والسيادة والوحدة، وعنواناً للفخر بما حققته الدولة من أمن واستقرار ومنجزات.

آخر الأخبار
طائرة من طراز «أف 35» تهبط على متن حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران برد عسكري واسع في حال عدم الالتزام باتفاق الهدنة
10 ابريل 2026
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة
10 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: فرض رسوم على عبور «هرمز» سيشكل سابقة خطيرة
10 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف البنى التحتية في السودان تصعيد خطير في مسار الصراع
10 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
10 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©