فاطمة الكعبي: الإمارات أكثر قوة وتماسكاً رغم التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعبّر عن قراءة عميقة لطبيعة المرحلة، وتُكرّس نهجاً وطنياً يقوم على ترسيخ الوحدة وتعزيز التماسك المجتمعي باعتبارهما مصدر قوة الدولة وثباتها.

وذكرت الدكتورة الكعبي أن ما أظهرته دولة الإمارات خلال الأزمة الأخيرة جسد قدرة عالية على إدارة المرحلة وحماية السيادة وصون المنجزات، مستندةً إلى عزم قواتنا المسلحة، العين الساهرة، وإلى مجتمعٍ أصيل وواعٍ التفّ حول قيادته الرشيدة بثقة ومسؤولية.

وقالت: «إن قوة الدولة في وحدتها، وهذا ما تجلّى بوضوح في تلاحم المواطنين والمقيمين، بروح راسخة وانتماء عميق».

وأشارت إلى أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والسيادة والوحدة، وعنواناً للفخر بما حققته الدولة من أمن واستقرار ومنجزات.