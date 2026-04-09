عدد اليوم
علي المري: الإمارات نموذج متفرد في التماسك المجتمعي

10 ابريل 2026 01:52

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس رؤية قيادية متجددة تستلهم جوهرها من ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات، إذ تتجلى في مضامينها معالم نهجٍ راسخٍ يقوم على استباق التحديات وصناعة الفرص. وقد برهنت تجربة دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية على نموذج متفرد في التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، ليغدو هذا التكاتف مثالاً عالمياً يحتذى به في كفاءة الإدارة الحكومية وفاعلية الاستجابة للأزمات.
وقال: «تكتسب دعوة سموه لرفع علم الدولة دلالاتٍ عميقة، تتجاوز رمزيتها الظاهرة لتجسد منظومة متكاملة من القيم الوطنية التي يتجذر فيها الولاء والانتماء وروح العمل المشترك، وهي قيم تشكل في جوهرها الأساس الذي تبنى عليه القدرات القيادية، وترتقي من خلاله كفاءة الأداء الحكومي بما يواكب طموحات الدولة في ترسيخ ريادتها العالمية».
واختتم بالقول إنه في ظل هذه المرحلة، تتعاظم الحاجة إلى ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الدولة.

