الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

يوسف السركال: وطن اجتمع على قلب واحد

يوسف السركال
10 ابريل 2026 01:52

قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لامست وجدان كل من يعيش على أرض الإمارات، وعكست صورة وطن اجتمع على قلب واحد، قيادةً وشعباً، في مشهد يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء.
وأكد أن التلاحم الذي شهده المجتمع الإماراتي، بمواطنيه ومقيميه، يجسد روح الاتحاد التي قامت عليها الدولة، ويعكس وعياً مجتمعياً عالياً يترجم في أوقات التحدي إلى مواقف راسخة تعزز من قوة الوطن ومكانته.
وأضاف أن رفع علم الدولة هو رمز ورسالة تختزل حقيقة الإمارات: «وطن لا ينحني، وشعب يلتف حول قيادته بعهد لا يتبدل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©