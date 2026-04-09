يوسف السركال: وطن اجتمع على قلب واحد

قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لامست وجدان كل من يعيش على أرض الإمارات، وعكست صورة وطن اجتمع على قلب واحد، قيادةً وشعباً، في مشهد يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء.

وأكد أن التلاحم الذي شهده المجتمع الإماراتي، بمواطنيه ومقيميه، يجسد روح الاتحاد التي قامت عليها الدولة، ويعكس وعياً مجتمعياً عالياً يترجم في أوقات التحدي إلى مواقف راسخة تعزز من قوة الوطن ومكانته.

وأضاف أن رفع علم الدولة هو رمز ورسالة تختزل حقيقة الإمارات: «وطن لا ينحني، وشعب يلتف حول قيادته بعهد لا يتبدل».