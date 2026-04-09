شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة من أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

10 ابريل 2026 00:57

ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة "ليونز"، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية "Armorum" نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.

وألقت شرطة دبي القبض على عضو من العصابة فور وصوله إلى مطارات دبي، وذلك بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة "الانتربول"، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود خاصة وأن هذه العملية تعد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى.

وقد أسهم هذا التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.

المصدر: وام
