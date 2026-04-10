منصور بن زايد: تواصل دولة الإمارات تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات تواصل تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يستند إلى رؤية واضحة وعمل مؤسسي راسخ.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تواصل دولة الإمارات تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، يستند إلى رؤية واضحة وعمل مؤسسي راسخ. وتعكس مؤشرات قطاعنا المالي الاستثنائية متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة قطاعاتنا غير النفطية. ما نبنيه اليوم هو أساس أكثر قوة للغد».





— منصور بن زايد (@HHmansour) April 10, 2026