تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا

تهيب بعثة دولة الإمارات في ولينغتون بمواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المتوقعة نتيجة الإعصار "فايانو" في عدد من مناطق البلاد.





كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.



