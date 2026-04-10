الإمارات تترأّس الاجتماع الـ17 لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية

ترأّست دولة الإمارات أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية «SMIIC/MC»، في خطوة تعزّز توحيد المعايير الدولية وترسّخ ريادتها العالمية في مجال المترولوجيا.

وعُقد الاجتماع مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي 57 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.

وترأّس الاجتماع سعادة سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، رئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية، مؤكداً أن ترؤس دولة الإمارات لهذا الاجتماع يجسّد مستوى الثقة الدولية المتنامية بكفاءتها في مجال المترولوجيا، ويعكس التزامها الراسخ بمواصلة تطوير منظومة قياس متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز توحيد المعايير، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزّز تنافسية الدول الأعضاء على الساحة العالمية.

وناقش المشاركون عدداً من الملفات الاستراتيجية التي تعكس التوجهات المستقبلية لمنظومة المترولوجيا في الدول الإسلامية، حيث شملت أبرز محاور الاجتماع اعتماد «استراتيجية مجلس المترولوجيا»، ومتابعة تنفيذ خطة العمل الحالية، واستعراض مستجدات مجموعات العمل الفنية وميزانياتها، إلى جانب اعتماد تشكيل فرق العمل الفنية «TFGs» للدورة 2026-2028، بما يعزّز تكامل الجهود ويرتقي بمستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.

وألقى الدكتور إسماعيل الفالح، رئيس المنظمة الخليجية للمترولوجيا، كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف العمل المشترك في مجالات القياس والمعايرة، بما يدعم جودة المنتجات والخدمات ويرفع من تنافسية الاقتصادات الوطنية.

وفي إطار استعراض تقارير وتطورات الدول الأعضاء، قدم المهندس علي المنهالي، مدير إدارة المترولوجيا العلمية والصناعية في معهد الإمارات للمترولوجيا، عرضاً شاملاً استعرض فيه أحدث خدمات وإنجازات المعهد، مسلطاً الضوء على التطور المتقدم للبنية التحتية للجودة في الدولة، وما حققته من مستويات عالمية تعزز الثقة في منظومة القياس والمعايرة.

كما استعرضت الدول الأعضاء الأخرى أبرز إنجازات معاهدها الوطنية، في تأكيد على تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد هذا الاجتماع الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم وتطوير منظومة المترولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تواصل الدولة ترسيخ موقعها كشريك فاعل في توحيد المعايير وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، إلى جانب تكريس مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة ومرجعية استراتيجية في مجالات الجودة والبنية التحتية.