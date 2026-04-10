الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

افتتاح أول حديقة عامة في منطقة الصاروج بالعين

افتتاح أول حديقة عامة في منطقة الصاروج بالعين
10 ابريل 2026 16:12

افتتحت بلدية مدينة العين حديقة الشبحات العامة في منطقة "الصاروج"، في إطار جهودها المستمرة لتطوير المرافق الخدمية والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مساحات خضراء مفتوحة تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي وتلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

 

 وتُعد حديقة الشبحات أول حديقة عامة في منطقة الصاروج، حيث جاءت نتيجة لتوسعة الحديقة المصغرة القائمة وضم منطقة اللياقة البدنية إليها، بما يضمن توفير مساحة خدمية مفتوحة متعددة الأنشطة تدعم جودة الحياة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك أصحاب الهمم، وبما يعكس التزام البلدية بتنفيذ متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي.

 

وأوضحت المهندسة فاطمة الجنيبي مديرة المشروع، أن مساحة الحديقة تبلغ 8550 مترا مربعا، وتتميز بتصميمها الذي يخدم مختلف الفئات العمرية ويوفر بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، كما تضم الحديقة ممشى بطول 180 متراً طولياً، يسهم في تشجيع نمط الحياة الصحي والنشاط البدني.

 

وأضافت أنه فيما يخص العناصر الطبيعية، تضم الحديقة 210 أشجار، و3200 متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب 3400 شجيرة، و500 متر مربع من الزهور، بما يعزز المشهد الجمالي والبيئي في المنطقة.

المصدر: وام
العين
الحدائق
مدينة العين
