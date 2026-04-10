الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
10 ابريل 2026 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب مع السحب. يحدث المد الثاني عند 07:06 والجزر الأول عند الساعة 14:28.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والجزر الأول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة                الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                    33 22 80 30

دبي                         32 21 80 30

الشارقة                     32 20 80 30

عجمان                     29 20 75 30

أم القيوين                  31 19 75 25

رأس الخيمة               32 18 75 25

الفجيرة                     30 22 85 40

العـين                       33 21 60 20

ليوا                          29 20 85 25

الرويس                     29 21 85 30

السلع                        29 21 85 30

دلـمـا                        28 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 40

أبو موسى                   27 22 85 40.

المصدر: وام
