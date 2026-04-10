الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"الفارس الشهم 3".. طائرة مساعدات تصل العريش لدعم أهالي غزة ضمن "جسر حميد الجوي"

10 ابريل 2026 20:11

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بوصول طائرة مساعدات جديدة إلى مدينة العريش في مصر، تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة، ضمن "جسر حميد الجوي" وذلك في إطار دعمها المتواصل للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

واستقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش شحنة المساعدات فور وصولها، حيث جرى نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المتبعة، بما يضمن سرعة وصولها إلى المستفيدين.

يعكس استمرار "جسر حميد الجوي" التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة تقديم الدعم الإغاثي العاجل للأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مواجهة التحديات والأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" جهودها الإنسانية منذ انطلاقها، عبر مسارات الدعم المختلفة جواً وبراً وبحراً، لتوفير المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة، في تجسيد لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في مد يد العون ومساندة الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.

المصدر: وام
"أبوظبي للدفاع المدني" تنظِّم ملتقى المستجيب المجتمعي الأول لترسيخ ثقافة التطوع
ماكرون وبابا الفاتيكان يدعوان إلى السلام
الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني إثر اعتداء بمسيّرات
