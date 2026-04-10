الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا للجمهور

شعار شرطة أبوظبي
10 ابريل 2026 21:26

حذّرت شرطة أبوظبي، ضمن حملة "خلك حذر"، من خطورة تحميل برامج التحكم عن بُعد على الأجهزة الذكية، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، مؤكدةً أنها أصبحت من الأدوات التي يستغلها المحتالون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية للاستيلاء على الأموال وسرقة المعلومات.

وأوضحت أن هذه التطبيقات تُستخدم في الأصل لأغراض مشروعة مثل الصيانة التقنية أو العمل عن بُعد أو مشاركة الشاشة، إلا أن بعض المحتالين يعمدون إلى خداع الضحايا وإقناعهم بتحميلها بحجة تقديم المساعدة أو حل مشكلات تقنية، ليتمكنوا بعدها من التحكم الكامل بالجهاز والوصول إلى البيانات الحساسة.

وحثّت شرطة أبوظبي، الجمهور على عدم الانصياع للمكالمات الهاتفية المشبوهة التي تطلب تنزيل برامج أو مشاركة معلومات سرية، مؤكدةً أن موظفي البنوك والمصارف لا يطلبون مطلقًا بيانات الحسابات البنكية أو أرقام البطاقات الائتمانية أو كلمات المرور أو الأرقام السرية أو رموز التحقق (OTP).

ودعت إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر وعدم مشاركة أي معلومات حساسة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، مشددةً على أهمية تحميل التطبيقات من مصادر رسمية وموثوقة فقط.

وناشدت الجمهور، في حال التعرض لأي محاولة احتيال، سرعة الإبلاغ عبر التواصل مع "أمان" على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية إلى 2828، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك تعزيزًا لجهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطرها، مع التأكيد على أهمية استخدام برامج الحماية وتحديثها بشكل مستمر.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©