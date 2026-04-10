«تريندز» يُصدر الترجمة الفرنسية للكتاب الثامن من موسوعة «الإخوان»

أبوظبي (الاتحاد)



مع قرب مشاركته في معرض باريس للكتاب بصفته ضيفاً خاصاً في القصر الكبير (Grand Palais)، أعلن تريندز للبحوث والاستشارات عن إصدار الترجمة الفرنسية للكتاب الثامن من موسوعته حول جماعة «الإخوان»، بعنوان: «علاقة جماعة الإخوان بأنظمة الحكم في مصر.. منذ العهد الملكي حتى عام 2021».

ويأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية «تريندز» الرامية إلى تعزيز حضوره في المنصات الثقافية والفكرية الدولية، ولاسيما في أوروبا، من خلال تقديم محتوى علمي موثّق بعدة لغات، يخاطب الباحثين والمهتمين والرأي العام.

ويتناول الكتاب طبيعة العلاقة بين جماعة «الإخوان» وأنظمة الحكم المتعاقبة في مصر منذ العهد الملكي حتى عام 2021، محللاً مسارات هذه العلاقة المتأرجحة بين التعاون والصدام، وأدوات الجماعة في إدارة الصراع، بما في ذلك التوظيف الديني والسياسي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن لجوئها إلى أدوات «القوة الخشنة» و«الاستقواء بالخارج» وفق ما توصلت إليه الدراسة. ويضم الكتاب ستة فصول تبدأ بالمنهجية والإطار النظري، مروراً بتحليل العلاقة بين الجماعة والنظم السياسية خلال الفترة من (1928-1970)، ثم علاقتها بالرئيسين الراحلين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، إضافة إلى قراءته لموقف الجماعة من ثورة 25 يناير، وتحليل أسباب الصعود والتراجع، وصولاً إلى طبيعة العلاقة مع نظام الحكم بعد 3 يوليو 2013.

وتخلُص الدراسة إلى أن العلاقة بين الجماعة وأنظمة الحكم في مصر لم تستقر على نمط واحد، بل اتّسمت بالتوظيف المتبادل والمراوحة بين التعاون والمواجهة، مؤكدة أن عاماً واحداً من حكم الجماعة كان كافياً لكشف تناقضاتها وافتقادها القدرة على إدارة الدولة، وأن علاقتها بالنظام السياسي بعد 30 يونيو، اتسمت بالمواجهة من أجل البقاء.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن إصدار الترجمة الفرنسية يتزامن مع معرض باريس للكتاب، ويعكس حرص «تريندز» على إيصال نتاجه البحثي إلى جمهور أوسع، لافتاً إلى أن موسوعة «الإخوان» تتكون من 35 كتاباً، صدر منها حتى الآن ثمانية كتب، وتمت ترجمة عدد منها إلى 16 لغة، في إطار استراتيجية عالمية لنشر المعرفة الرصينة وتعزيز الحوار الفكري القائم على البحث العلمي الموثق.