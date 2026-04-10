السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يُصدر الترجمة الفرنسية للكتاب الثامن من موسوعة «الإخوان»

غلاف الإصدار المترجم بالفرنسية حول جماعة «الإخوان» (من المصدر)
11 ابريل 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

مع قرب مشاركته في معرض باريس للكتاب بصفته ضيفاً خاصاً في القصر الكبير (Grand Palais)، أعلن تريندز للبحوث والاستشارات عن إصدار الترجمة الفرنسية للكتاب الثامن من موسوعته حول جماعة «الإخوان»، بعنوان: «علاقة جماعة الإخوان بأنظمة الحكم في مصر.. منذ العهد الملكي حتى عام 2021».
ويأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية «تريندز» الرامية إلى تعزيز حضوره في المنصات الثقافية والفكرية الدولية، ولاسيما في أوروبا، من خلال تقديم محتوى علمي موثّق بعدة لغات، يخاطب الباحثين والمهتمين والرأي العام.
ويتناول الكتاب طبيعة العلاقة بين جماعة «الإخوان» وأنظمة الحكم المتعاقبة في مصر منذ العهد الملكي حتى عام 2021، محللاً مسارات هذه العلاقة المتأرجحة بين التعاون والصدام، وأدوات الجماعة في إدارة الصراع، بما في ذلك التوظيف الديني والسياسي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن لجوئها إلى أدوات «القوة الخشنة» و«الاستقواء بالخارج» وفق ما توصلت إليه الدراسة. ويضم الكتاب ستة فصول تبدأ بالمنهجية والإطار النظري، مروراً بتحليل العلاقة بين الجماعة والنظم السياسية خلال الفترة من (1928-1970)، ثم علاقتها بالرئيسين الراحلين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، إضافة إلى قراءته لموقف الجماعة من ثورة 25 يناير، وتحليل أسباب الصعود والتراجع، وصولاً إلى طبيعة العلاقة مع نظام الحكم بعد 3 يوليو 2013.
وتخلُص الدراسة إلى أن العلاقة بين الجماعة وأنظمة الحكم في مصر لم تستقر على نمط واحد، بل اتّسمت بالتوظيف المتبادل والمراوحة بين التعاون والمواجهة، مؤكدة أن عاماً واحداً من حكم الجماعة كان كافياً لكشف تناقضاتها وافتقادها القدرة على إدارة الدولة، وأن علاقتها بالنظام السياسي بعد 30 يونيو، اتسمت بالمواجهة من أجل البقاء.

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يضيّق الخناق على «التنظيم» إقليمياً ودولياً
«تريندز»: الحرب مع إيران تكشف تصدّعات التحالف عبر الأطلسي

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن إصدار الترجمة الفرنسية يتزامن مع معرض باريس للكتاب، ويعكس حرص «تريندز» على إيصال نتاجه البحثي إلى جمهور أوسع، لافتاً إلى أن موسوعة «الإخوان» تتكون من 35 كتاباً، صدر منها حتى الآن ثمانية كتب، وتمت ترجمة عدد منها إلى 16 لغة، في إطار استراتيجية عالمية لنشر المعرفة الرصينة وتعزيز الحوار الفكري القائم على البحث العلمي الموثق.

تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
الترجمة الفرنسية
اللغة الفرنسية
الإخوان
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان المسلمين
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©