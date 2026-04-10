السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة دبي تحذّر من الانحراف المفاجئ على الطرق

11 ابريل 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من خطورة «الانحراف المفاجئ على الطرق»، مؤكداً أنه يُعد من أخطر المخالفات المرورية، التي تتسبب في وقوع حوادث جسيمة، وما يرافقها من إصابات ووفيات وخسائر مادية.

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومستثمرون لـ«الاتحاد»: فخورون بالإمارات.. انتماؤنا لأرضها وولاؤنا لقيادتها
«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين

وأوضح أن شرطة دبي رصدت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الحوادث التي كان سببها الرئيس تغيير السائق مساره بشكل مفاجئ، ودون التأكد من خلو الطريق أو إعطاء الإشارة الضوئية، الأمر الذي يفاجئ السائقين الآخرين ويمنعهم من اتخاذ ردّة الفعل المناسبة لتفادي الاصطدام، خاصة على الطرق السريعة ذات السرعات العالية.
وبيّن اللواء سيف المزروعي، أن الانحراف المفاجئ يؤدي غالباً إلى حوادث اصطدام جانبي أو انحراف المركبات الأخرى أو تدهورها، وقد يتسبب كذلك في حوادث متسلسلة بين عدة مركبات، مشيراً إلى أن هذا السلوك يعكس استهتاراً واضحاً بسلامة مستخدمي الطريق وعدم الإدراك لعواقبه الخطيرة.
وأكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
