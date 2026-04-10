دواء فموي مبتكر يوفّر خيارات لإدارة السمنة

دبي (وام)

يبرز المنتج الدوائي فوندايو «أورفورغليبرون»، العلاج الفموي المبتكر للحد من زيادة الوزن (السمنة)، الذي أعلنت عن اعتماده مؤسسة الإمارات للدواء مؤخراً، كأحد أبرز الابتكارات في هذا المجال، حيث يقدم مقاربة مختلفة لإدارة الوزن، قائمة على الراحة وسهولة الاستخدام على عكس العديد من العلاجات التقليدية، ويأتي هذا الدواء الفموي الجديد، الذي أطلقته شركة (Lilly) «ليلى» الطبية، على شكل قرص يستخدم مرة واحدة يومياً من دون قيود معقدة تتعلق بوقت الطعام أو الشراب، ويوفّر خياراً إضافياً للأشخاص الذين يعانون من السمنة، بما يدعم أساليب إدارة المرض.

وأوضحت روبرتا مارينيلي، الرئيسة، المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «ليلي»، أن «أورفورغليبرون» أظهر خلال التجارب السريرية نتائج لافتة، تمثلت في انخفاض ملحوظ في الوزن عند استخدامه بالتزامن مع إرشادات تعديل نمط الحياة، إذ سجل المشاركون الذين تلقوا أعلى جرعة، متوسط فقدان في الوزن بلغ 12.4%، منوهة بأنه من المتوقع أن يتوفر «أورفورغليبرون»، للمرضى المؤهلين في دولة الإمارات ابتداء مايو المقبل.

وأضافت: «في عالم سريع الإيقاع، لم يعُد النجاح في العناية بالصحة مرتبطاً فقط بالنتائج، بل بمدى سهولة دمجها في الحياة اليومية. ومن هنا، يظهر جيل جديد من العلاجات، التي لا تكتفي بالفعالية، بل تعيد تعريف التجربة بالكامل لتصبح أكثر بساطة ومرونة».

وذكرت أن الدراسات السريرية أظهرت أن استخدام العلاج بالتوازي مع تحسين نمط الحياة يمكن أن يحقق فقداناً ملحوظاً في الوزن.