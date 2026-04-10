المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي يعزّز الابتكار العلمي

رأس الخيمة (وام)

اختتمت أمس أعمال المؤتمر الدولي السنوي للكهرباء والإلكترونيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية 2026، الذي نظمته الجامعة الأميركية في رأس الخيمة افتراضياً على مدار ثلاثة أيام، مستقطباً 278 باحثاً من 24 دولة.

وناقش المؤتمر أحدث التطورات النظرية والعملية في مجموعة واسعة من التخصّصات، بما في ذلك الهندسة الكهربائية والإلكترونية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والحوسبة والمعلوماتية والتقنيات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء وعلم البيانات.

ويُعد المؤتمر بمثابة منصة عالمية للأكاديميين والباحثين والمتخصصين في القطاع الصناعي، حيث يتيح لهم عرض نتائج أبحاثهم ومناقشة أحدث التطورات. وقال البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إن المؤتمر يعتبر منصة عالمية لتبادل الأفكار وعرض الأبحاث واستكشاف التوجهات المستقبلية عبر المجالات متعددة التخصّصات.