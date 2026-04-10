السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خبراء الإمارات» يعلن اختيار 135 مرشحاً لمسار الذكاء الاصطناعي

جانب من الدورات العلمية للبرنامج (وام)
11 ابريل 2026 01:30

أبوظبي (وام)

أعلن برنامج خبراء الإمارات، اختيار 135 مرشحاً ضمن القائمة المختصرة لمسار الذكاء الاصطناعي، من بين أكثر من 1000 متقدم للالتحاق به، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لبناء قاعدة من الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، حيث سيتم اختيار 25 مشاركاً فقط من بين هؤلاء المرشحين للانضمام إلى أولى دفعات تنفيذ هذا المسار خلال الأشهر المقبلة.
وتضم القائمة مرشحين من مختلف إمارات الدولة، بواقع 80 مرشحاً من أبوظبي، و21 مرشحاً من دبي، فيما توزّع بقية المرشحين على الشارقة 14، ورأس الخيمة 9، وعجمان 6، وأم القيوين 3، والفجيرة 2.
وتُظهر القائمة مستوى غير مسبوق من التنوع، حيث تجمع خبرات مهنية من قطاعات حكومية وخاصة وتخصّصات تقنية متقدمة، وتشكّل النساء 38% من القائمة بواقع 52 مشاركة، مقابل 62% من الرجال بواقع 83 مشاركاً.
كما تعكس تركيبة المرشحين عمقاً مهنياً واضحاً، إذ يشكّل أصحاب الخبرة التي تتجاوز عشر سنوات 44% من المرشحين، فيما تتراوح خبرة 35% منهم بين خمس وعشر سنوات، ما يعزّز توجه البرنامج نحو اختيار كفاءات قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل المرشحون مؤهلات أكاديمية عُليا، حيث تبلغ نسبة الحاصلين على الماجستير 53%، والدكتوراه 24%، ما يشير إلى حرص الكوادر الوطنية على تعزيز وتطوير خبراتهم.

