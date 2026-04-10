جامعة الشارقة تناقش أسس التعليم بالمشاركة المجتمعية

نظّم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة النسخة السادسة من «منتدى التعليم والتعلم»، الذي ركّز هذا العام على التعليم والتعلم القائم على المشاركة المجتمعية، مع تسليط الضوء على الأساليب التي تربط التعلّم الأكاديمي بسياقات الحياة الواقعية، وتوفير منصة لأعضاء الهيئة التدريسية لتبادل الخبرات واستكشاف ممارسات تدريسية مبتكرة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يسلط الضوء على عدد من المحاور الرئيسة، من بينها الشراكات مع القطاع الصناعي، والتعلم الخدمي، والبحث القائم على المشاركة المجتمعية، والمناهج المعززة لقابلية التوظيف، لافتاً إلى أن هذه المحاور تمثل توجهات استراتيجية تسهم في إعداد الطلبة للقيادة والابتكار وتعزيز دورهم المجتمعي.