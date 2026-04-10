السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم والمعرفة» تعتمد مدوّنة سلوك للهيئات التعليمية في التعلم عن بُعد

مدونة السلوك ترسخ جودة التعلم عن بُعد (من المصدر)
11 ابريل 2026 01:31

دينا جوني (أبوظبي)

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مدوّنة سلوك موجّهة للمعلمين والكوادر التعليمية ضمن منظومة التعلّم عن بُعد، تحدد إطاراً واضحاً لآليات تنفيذ الحصص، وتعزيز رفاه الطلبة، وضمان التوازن المهني للمعلم، بما يعزّز جودة العملية التعليمية ويضبط ممارساتها.
ووفق المدوّنة التي تضمنت 14 بنداً، يلتزم المعلم بالظهور عبر الكاميرا خلال جميع الحصّص المتزامنة، ورفع خطة الدرس على نظام إدارة التعلم الخاص بالمدرسة قبل موعد الحصة بما لا يتجاوز 30 دقيقة. كما يتوجب استخدام أدوات تفاعلية، تشمل الاستبيانات والأسئلة وغرف النقاش والتفاعل المباشر، مرة واحدة على الأقل كل 20 دقيقة خلال الحصص المباشرة.
وتنصّ المدوّنة على تسجيل الحصص المتزامنة كلما أمكن، مع تجنب تسجيل الطلبة أو القيام بذلك بموافقة أولياء الأمور، على أن تُتاح التسجيلات للطلبة الذين تغيبوا لأسباب موثقة. كما تحظر تقديم الحصص من خلفيات أو أماكن غير مناسبة، وتلزم المعلم بالالتزام بسياسات حماية الطلبة وسلامتهم في جميع الجلسات الفردية (1:1)، مع إبلاغ أولياء الأمور مسبقاً بمواعيدها.
وفي محور رفاه الطلبة، تؤكد المدوّنة ضرورة إجراء متابعات دورية للطلبة داخل الصف، وفق جدول محدّد، وتوثيقها في نظام رعاية الطلبة المعتمد في المدرسة، مع استكمال تسجيل جلسات المتابعة الفردية خلال ساعة واحدة من إجرائها.
كما تلزم المعلم بالإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق برفاه الطلبة، مهما بدت بسيطة، إلى مسؤول رعاية الطلبة خلال 24 ساعة، والالتزام بتطبيق بروتوكول التعامل مع الغياب من دون انتظار تذكير. وتمنع التواصل مع أولياء الأمور خارج أوقات الدوام المدرسي فيما يتعلق بالمسائل الأكاديمية الروتينية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©