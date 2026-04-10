فتح باب التقديم لـ«نوابغ الفضاء العرب» حتى 15 مايو

آمنة الكتبي (دبي)

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب التقديم لمنحة ماجستير علوم الفضاء ضمن برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، الممول بالكامل لمدة عامين، والمخصص لاستقطاب المرشحين المتميزين من مختلف أنحاء الوطن العربي، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الكفاءات العلمية العربية وتمكينها في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر علمية متخصصة قادرة على الإسهام في دعم وتطوير قطاع الفضاء، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يواكب الطموحات المتنامية للدول العربية في هذا المجال الحيوي، ويعزز حضورها في المشاريع الفضائية المستقبلية. كما يوفر البرنامج بيئة أكاديمية وبحثية متقدمة، تتيح للطلبة فرصة العمل ضمن مختبرات متخصصة، والمشاركة في مشاريع علمية تطبيقية في مجالات مثل تصميم الأقمار الصناعية، وتحليل البيانات الفضائية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز قدراتهم البحثية.

ويشكل البرنامج منصة نوعية لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة العرب، ويعزز التعاون العلمي الإقليمي، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتفاعل مع خبراء ومختصين في قطاع الفضاء. كما دعا المركز الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول واستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد في 15 مايو 2026، مؤكداً حرصه على استقطاب أفضل الكفاءات العربية للمساهمة في بناء مستقبل قطاع الفضاء في المنطقة.

ويقدم برنامج نوابغ الفضاء العرب، 13 منحة دراسية لدراسة الماجستير في 10 مجالات مختلفة في البحث والتطوير، وتعد الفرصة متاحة للطلاب الشباب العرب من الدارسين المختصين والمهندسين والباحثين والعلماء والمبتكرين من أصحاب العقول الخلاقة، وكل من لديه شغف كبير في ميدان علوم الفضاء وتطبيقاته. ويهدف البرنامج لاستقطاب شخصين إلى 3 أشخاص في كل فصل دراسي، حيث يشرف على الطلاب الكادر الأكاديمي من جامعة الإمارات والباحثين في المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

كما يعزز برنامج «نوابغ الفضاء العرب» دور الوطن العربي وريادته في مجال الفضاء، وإلهام الشباب العربي وتشجيعهم للإقبال على دراسة العلوم والتقنيات المتطورة، وتعليم وتدريب وصقل مهارات المواهب الواعدة في الوطن العربي في مجال الفضاء، بالإضافة إلى دعم وبناء القدرات لشباب الوطن العربي وعلمائه وخبرائه في مجال علوم وتقنيات الفضاء، وتحفيز جانب البحث والتطوير العلمي التقني الفضائي، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.

ينقسم برنامج «نوابغ الفضاء العرب» إلى ثلاثة مسارات متخصصة، منها مسار الخبراء وهو مخصص لفئة الخبراء والعلماء العرب في مجال الفضاء القادرين على المساهمة في تصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية بناء على معايير وشروط فنية تناسب طبيعة المشروع، والإسهام بما يتحلون به من خبرات ومعرفة في تطوير المشاريع الفضائية.

ويوفر مسار الدراسات العليا فرصة للشباب العرب المتميزين علمياً للحصول على منحة لدراسة علوم وتقنيات الفضاء (درجة الماجستير/ الدكتوراه) في جامعات دولة الإمارات، التي توفر برامج مرتبطة بالفضاء وعلومه وتقنياته، ويحظى المقبولون بفرصة للتدريب العملي في مختبرات البحث والتطوير المتخصص في قطاع الفضاء في أنحاء الدولة كافة خلال فترة الدراسة.