السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ابتسام البدواوي: راية المجد تجمع أبناء الوطن

ابتسام البدواوي
11 ابريل 2026 01:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومستثمرون لـ«الاتحاد»: فخورون بالإمارات.. انتماؤنا لأرضها وولاؤنا لقيادتها
«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين

بمناسبة حملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تجسّد دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات، معاني الفخر بالوطن، ورئيس الوطن، والاعتزاز بالمستوى المشرّف الذي قدّمته مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، من كفاءة وجاهزية عالية، وأداء متفوق يثبت التزامها العميق بدورها الوطني في حماية المكتسبات والمنجزات وصون سيادة الوطن وأمانه واستقراره».
وأضافت: «يأتي رفع علم الإمارات ترجمةً لما يمثّله من عزم الأمة، ودليل قوتها، وراية مجدها التي تجمع تحتها أبناء الوطن كافة في قلب واحد يواجه التحديات بثبات وشجاعة. وفي هذه المناسبة، نجدد عهد الوفاء والولاء لرئيس دولتنا وراية وحدتنا، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار».

معهد دبي القضائي
دبي
الإمارات
محمد بن راشد
علم الإمارات
العلم الإماراتي
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران من فرض رسوم في مضيق هرمز
11 ابريل 2026
أنقاض مبنى مدمر جراء قصف إسرائيلي في حي السلوم ببيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل 13 عنصر أمن بقصف إسرائيلي على «النبطية»
11 ابريل 2026
رجل إطفاء يعمل في منشأة استُهدفت بغارة روسية في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا
11 ابريل 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي ضد شعوب العالم
11 ابريل 2026
إطلالة عامة من أحد شوارع العاصمة البحرينية المنامة - أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرين: لم يتم رصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
11 ابريل 2026
