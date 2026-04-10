ابتسام البدواوي: راية المجد تجمع أبناء الوطن

دبي (الاتحاد)

بمناسبة حملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تجسّد دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات، معاني الفخر بالوطن، ورئيس الوطن، والاعتزاز بالمستوى المشرّف الذي قدّمته مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، من كفاءة وجاهزية عالية، وأداء متفوق يثبت التزامها العميق بدورها الوطني في حماية المكتسبات والمنجزات وصون سيادة الوطن وأمانه واستقراره».

وأضافت: «يأتي رفع علم الإمارات ترجمةً لما يمثّله من عزم الأمة، ودليل قوتها، وراية مجدها التي تجمع تحتها أبناء الوطن كافة في قلب واحد يواجه التحديات بثبات وشجاعة. وفي هذه المناسبة، نجدد عهد الوفاء والولاء لرئيس دولتنا وراية وحدتنا، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار».