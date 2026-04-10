غنام المزروعي: رفع العلم انتماءٌ راسخ وولاءٌ أصيل

أبوظبي (الاتحاد)

قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم دولة الإمارات فوق البيوت والمؤسسات والمباني، تنبض بمعانٍ وطنية جليلة، وتوقظ في القلوب أسمى مشاعر الولاء والانتماء، وتستنهض في الوجدان صورة وطنٍ كتب مجده بالعزيمة، وشيدت نهضته بسواعد أبنائه، حتى غدا علَمه راية فخرٍ ترفرف في السماء، وتسكن في النفوس.

وأضاف المزروعي، أن علم دولة الإمارات يجسد حكاية وطن، وعهد قيادة، وذاكرة شعب، ومعنىً متجدداً للوحدة التي التأمت تحت ظلها القلوب قبل الصفوف، واجتمعت عليها الإرادات قبل الرايات، فصار العلم عنواناً لمسيرة استثنائية تتجلى فيها قيم الوفاء والتلاحم والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأوضح أن رفع العلم في هذه المرحلة يجسد انتماءً راسخاً وولاءً أصيلاً، ويترجم عمق الارتباط الذي يجمع أبناء الوطن بقيادتهم الرشيدة ووطنهم، وإيمانهم بأن العلم يختزل مسيرة وطنٍ بنيت على العزيمة، وتجسدت فيها معاني العزة والوحدة، واستشرفت بها الإمارات مستقبلها بثقة واقتدار.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن علم دولة الإمارات سيبقى راية عزٍ خفاقة لا تنكس، ونبض وطنٍ يعلو ولا يخبو، وشاهداً على مسيرة مجدٍ تتواصل، ليبقى مرفوعاً في الأعالي، مجسداً وحدةً راسخة، وعزةً شامخة، وهويةً وطنيةً متجذرة، وطموحاً لا يعرف إلا المضي قدماً نحو آفاقٍ أرحب من التقدم والريادة.