الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في نيجيريا

شعار وزارة الخارجية
10 ابريل 2026 22:53

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمال شرقي جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من أفراد القوات المسلحة النيجيرية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
الإمارات تترأّس الاجتماع الـ17 لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية
تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
الإمارات
نيجيريا
هجوم إرهابي
قاعدة عسكرية
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا للجمهور
اليوم 21:26
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
الرياضة
حسين رحيمي: الفوز على شباب الأهلي جاء بالروح الجماعية
اليوم 23:43
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
الرياضة
خالد عيسي: العين وشباب الأهلي قمة تليق بدوري أدنوك
اليوم 23:42
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
الرياضة
محمد أحمد: كلمات رئيس الدولة الدافع الأول لإنجاز الظهور الثالث بالمونديال
اليوم 23:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في نيجيريا
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©