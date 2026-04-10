سعيد الهاجري: الوحدة والجاهزية ركيزة حماية الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم الإمارات فوق المنازل والمؤسسات والمباني جاءت لتعبّر عن النموذج الوطني المتفرّد في التماسك والتلاحم، الذي شهدته دولة الإمارات خلال الأزمة الأخيرة.

وقال: «لقد توحّدت الجهود تحت راية قيادتنا الرشيدة، وتكاملت الأدوار بين مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، في مشهد يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء للوطن، والالتفاف حول القيادة الرشيدة».

وأضاف: «نفخر بما قدمته القوات المسلحة، العين الساهرة، من جاهزية وكفاءة عالية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، الأداء الذي قدموه يعزّز الثقة ويجسّد معاني الشموخ والإباء».

ودعا معاليه، إلى رفع العلم عالياً فوق كل بيت ومؤسسة، تعبيراً عن الاعتزاز بهذا الوطن وقيادته الحكيمة ومسيرته الراسخة. وأشار إلى أن علم دولة الإمارات سيبقى رمزاً خالداً للوحدة والفخر، ويجسّد ما يحمله أبناء الوطن والمقيمون على أرضه من مشاعر انتماء له.