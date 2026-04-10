عدد اليوم
عدد اليوم
«نماء» تنظّم «ملتقى مجالس المرأة» لتعزيز تكافؤ الفرص

خلال ملتقى مجالس المرأة (من المصدر)
11 ابريل 2026 01:30

الشارقة (الاتحاد)

استضافت مؤسسة «نماء للارتقاء بالمرأة» عدداً من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في «ملتقى مجالس المرأة» الذي نظمته المؤسسة بهدف دعم تأسيس وتعزيز مجالس المرأة داخل المؤسسات، من خلال تبادل التجارب والخبرات والنماذج الرائدة في تطوير بيئات عمل داعمة للمرأة. وأُقيم الملتقى ضمن مبادرة «ارتقاء»، التي تهدف إلى دعم المؤسسات في تطوير سياسات أكثر شمولاً، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل بيئات العمل. 

ابتكار حلول واقعية
وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تشهد بيئات العمل اليوم تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم التوظيف والتطوير المهني، ما يتطلب من المؤسسات تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من جميع الكفاءات المتاحة. ولم يعُد تمكين المرأة خياراً، بل أصبح مسؤولية مؤسسية تتطلب سياسات واضحة وممارسات عملية تترجم هذا الالتزام داخل بيئة العمل».
وأضافت: «ومن خلال مبادرة ‘ارتقاء’، تعمل نماء على دعم المؤسسات في تحويل تمكين المرأة من إطار المبادرات العامة إلى منظومة عمل مؤسسية قائمة على الحوار، والبيانات، والحلول التطبيقية».

فاعلية المجالس
تضمّنت أجندة الملتقى جلسة تناولت تطور مجالس المرأة في دولة الإمارات وأهميتها ضمن السياق الوطني، تلتها حلقات نقاش تفاعلية ضمن مجموعات عمل ركّزت على مقارنة التجارب العملية وتبادل الخبرات بين القطاعات، بما أتاح قراءة واقعية لمستويات النضج المؤسسي لهذه المجالس.
كما استعرضت المؤسسة خلال الملتقى إطار عمل مبادرة «ارتقاء» وأدواتها التطبيقية، وخدماتها الاستشارية، وبرامجها المخصّصة لبناء القدرات، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الشراكة المتاحة أمام الجهات الراغبة في تطوير أو إنشاء مجالس للمرأة وفق منهجيات واضحة وقابلة للقياس. وأسهم الملتقى في تزويد المشاركين برؤى عملية حول الهياكل الفاعلة لمجالس المرأة، ونماذج تطورها، وآليات تحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للمتابعة والتقييم. 

