بلدية أبوظبي تدعو للحفاظ على نظافة الشواطئ

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهودها المتواصلة لتبقى شواطئ أبوظبي مناطق جذب ووجهات ترفيهية مثالية لفئات المجتمع كافة، نظّمت بلدية مدينة أبوظبي حملة «دارنا مسؤوليتنا- شواطئنا جميلة»، بهدف توعية مرتادي الشواطئ من مختلف الأعمار بأهمية الحفاظ عليها نظيفة وآمنة، لتسهم في إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وتم خلال الحملة توعية زوّار الشواطئ بأهمية المحافظة على البيئة النظيفة والمظهر العام للشواطئ، من خلال إلقاء المخلّفات في الأماكن المخصّصة لها، وكذلك التوعية بالمحافظة على الأصول والمرافق والتجهيزات الموجودة في الشواطئ، وعدم الإضرار بها، لتظل بكامل كفاءتها لخدمة وإسعاد الجمهور.

وحرصت فرق البلدية على توعية مرتادي الشواطئ بالحفاظ على الممتلكات العامة وتجهيزات مرافق الشواطئ، والالتزام بالتعليمات المدونة على اللوحات الإرشادية، خصوصاً المتعلقة منها بالمظهر الحضاري والجمالي العام، حفاظاً على نظافة الشواطئ وبيئتها الصحية.

يأتي هذا ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مرافق عصرية راقية تواكب التطور الذي تشهده أبوظبي، وتقديم شواطئ تلبي تطلعات مرتاديها من الأفراد والعائلات، لتسهم في إسعاد المجتمع وتعزيز معايير جودة الحياة، ولتمنح أفراد المجتمع عشاق المساحات المفتوحة ومحبي الرياضات المائية والشاطئية الفرصة للاستمتاع بأجواء رائعة مليئة بالمرح والمغامرة.