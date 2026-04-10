عدد اليوم
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات في المنطقة
11 ابريل 2026 00:40

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة، تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.
وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية إيرلندا، ومعالي باولو رانجيل، وزير خارجية البرتغال، ومعالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.
واستعرض سموه مع أصحاب المعالي الوزراء آخر المستجدات الإقليمية، في أعقاب إعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.
وتناولت الاتصالات الهاتفية أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
