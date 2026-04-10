علوم الدار

الإمارات تشارك بمعرض «FIDAE 2026» في تشيلي

رئيس تشيلي لدى زيارته جناح «إيدج» بحضور محمد النيادي (وام)
11 ابريل 2026 01:31

سانتياغو (وام)

افتتح فخامة خوسيه أنطونيو كاست، رئيس جمهورية تشيلي، فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء والدفاع والأمن (FIDAE 2026) في العاصمة التشيلية سانتياغو. وخلال جولته في المعرض زار جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية، وأشاد بالمشاركة النوعية لدولة الإمارات، وبما تقدمه من تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأكد محمد النيادي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية تشيلي، أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض الدولي تمثل محطة استراتيجية بارزة تعكس رؤيتها الطموحة نحو بناء شراكات دولية نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، بما يعزز منظومات الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.
وأوضح أن الظهور الأول لمجموعة «إيدج» في هذا الحدث الدولي المرموق في أميركا الجنوبية يُعد تجسيداً لتنامي الثقة في القدرات الإماراتية المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، ويعكس رؤية استراتيجية طموحة ترتكز على تطوير حلول متكاملة قادرة على استشراف تحديات المستقبل والاستجابة لها بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي تشهد زخماً متزايداً وتطوراً ملحوظاً، مدفوعة بإرادة مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتقنية والاستثمارية، مؤكداً أن تشيلي تُعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في أميركا اللاتينية لما تتمتع به من اقتصاد منفتح، وبيئة داعمة للابتكار والتجارة الدولية.

