السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ومحمد بن راشد: الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بترابط شعبها وكفاءة مؤسَّساتها

11 ابريل 2026 12:09

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموّهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم أمنها واستقرارها وازدهارها.

وتطرّق اللقاء إلى الجهود الوطنية التي تواصل بذلها مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والفرق المعنية، مشيدَين سموّهما بكفاءة القوات المسلحة وجهود جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
سعيد الهاجري: الوحدة والجاهزية ركيزة حماية الوطن
غنام المزروعي: رفع العلم انتماءٌ راسخ وولاءٌ أصيل

وأكد سموّهما أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بقوة وصلابة وعزم، مشدِّدَين على قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات من خلال كفاءة مؤسَّساتها وتماسك شعبها وقوة مجتمعها وترابطه.

حضر اللقاء كلٌّ من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
60 ألف عدّاء.. رقم قياسي في ماراثون باريس
الرياضة
60 ألف عدّاء.. رقم قياسي في ماراثون باريس
اليوم 12:37
«الإحصائي الخليجي»: اقتصاد «دول التعاون» يواصل النمو في الربع الثالث من 2025 مدعوماً بتوسّع الأنشطة غير النفطية
اقتصاد
«الإحصائي الخليجي»: اقتصاد «دول التعاون» يواصل النمو في الربع الثالث من 2025 مدعوماً بتوسّع الأنشطة غير النفطية
اليوم 12:36
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بترابط شعبها وكفاءة مؤسَّساتها
علوم الدار
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بترابط شعبها وكفاءة مؤسَّساتها
اليوم 12:09
ليبرون جيمس يصل إلى 12 ألف تمريرة حاسمة في دوري السلة الأميركي
الرياضة
ليبرون جيمس يصل إلى 12 ألف تمريرة حاسمة في دوري السلة الأميركي
اليوم 12:05
هطول أمطار الخير على أبوظبي
علوم الدار
هطول أمطار الخير على أبوظبي
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©