السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد
11 ابريل 2026 13:56

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات ودبي من قيمة مضافة لمجتمع الاستثمار العالمي، بما في ذلك منظومتها المالية المتكاملة القائمة على الشفافية والاستقرار الاقتصادي، والبيئة التشريعية والتنظيمية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية والقدرات الرقمية عالمية المستوى، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي يمثّل منصة استراتيجية تربط الشرق بالغرب، ما يتيح فرصاً لا محدودة للوصول إلى بعض أكثر الاقتصادات ديناميكية ونمواً في العالم.

وتطرّق اللقاء إلى المميزات المختلفة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار العالمي لتمكينه من تحقيق نمو مستدام عبر شراكات طويلة الأجل، وبيئة أعمال شفافة ومواتية، ورؤية حكومية استشرافية تواكب التحولات العالمية في قطاعي التمويل والاستثمار.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

المصدر: وام
مكتوم بن محمد
بروكفيلد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©