حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين والمسؤولين في منطقة الظفرة، وذلك في قصر بينونة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأكيده حرص القيادة الرشيدة على تطوير المنطقة وتنميتها، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار.

وأكد سموه أن قوة دولة الإمارات تنبع من تماسك مجتمعها ووحدة صفه، ومن ترابط الأسرة الإماراتية التي تشكل الأساس المتين لمسيرة التنمية، مشيراً إلى أن هذا التلاحم المجتمعي يشكل ركيزة أساسية تدعم جهود الدولة في مختلف الميادين.

كما أشار سموه إلى أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار هو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة، وجهود مؤسساتها الوطنية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، التي تمثل درع الوطن وسياجه الحصين، وتسهم في حماية مكتسباته وصون منجزاته.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم، كما اطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس نهج التواصل المباشر الذي تحرص عليه القيادة، بما يعزز الثقة ويكرس قيم التلاحم الوطني والانتماء.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، ومشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتطور مستدام، في ظل وحدة المجتمع وتكاتف أبنائه، وولائهم للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.