السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
المستشفى الإماراتي العائم يستقبل مزيدا من مرضى قطاع غزة

11 ابريل 2026 19:27

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، خمسة مرضى جدد قادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

بوصول المرضى الجدد، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 66 مريضاً، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهم بإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي من خلال تقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر كوادر طبية وإدارية متخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات وتوفير الرعاية اللازمة في مختلف التخصصات.

يُعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الطبية الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث يجسد التزامها الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

المصدر: وام
