السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند

11 ابريل 2026 21:41

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

جرى، خلال اللقاء، بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

وجدد معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، خلال اللقاء، التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.

من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتأكيدا على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات وأكد سموه على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات في المنطقة
عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأوروبية والتطورات الإقليمية

واستعرض سموه مع معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار آخر المستجدات الإقليمية، والمتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وناقشا أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الخاصة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
سوبرامنيام جاي شانكار
الهند
آخر الأخبار
قلب بشري
الترفيه
أطباء يبتكرون تقنية لعلاج تسارع القلب البطيني
اليوم 23:05
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
الرياضة
برشلونة يحسم الديربي ويقترب من التتويج باللقب
اليوم 22:57
العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية
الأخبار العالمية
الكويت: إحباط مخطط استهدف أمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية
اليوم 22:52
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اقتصاد
«ضيافة» تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة «ريتشارد كيرينغ»
اليوم 22:49
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
الرياضة
ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بـ«ثنائية فولهام»
اليوم 22:47
