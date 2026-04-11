شرطة دبي تُحذر من الاحتيال الهاتفي والرقمي

دبي (الاتحاد)



في إطار حملتها التوعوية «كن واعياً للاحتيال»، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة والمُضللة للإيقاع بالضحايا، وأبرزها الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات مصرفية؛ بهدف الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت شرطة دبي أن مرتكبي هذه الجرائم، ينتحلون صفة موظفٍ من جهة رسمية أو مؤسسة مصرفية، لخِداع الضحايا والحصول على معلومات وبيانات شخصية أو مصرفية منهم، تُمكّنهم من الاستيلاء عليها.

وشدّدت على أن الجهات الرسمية داخل الدولة لا تطلب مُطلقاً من المتعاملين تزويدها بالبيانات السرية عبر الهاتف أو الرسائل، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رمز التحقق (OTP).