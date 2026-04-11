81 ألف فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية أجرتها شرطة دبي

تعاملت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 81 ألف فحص لمختلف أنواع الأدلة الجنائية، خلال 2024، ورفع تقارير خاصة بها إلى الجهات المعنية، سواء في إمارة دبي أو الإمارات الأخرى، حيث استطاعت الإدارة تحقيق مؤشرات أداء مُتقدمة وإنجازات علمية وتقنية ومؤسسية، تعكس تطور منظومة العمل الجنائي وتبنِّي أحدث التقنيات العالمية في مجال التحقيقات الجنائية.

جاء ذلك خلال اطّلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج التفتيش السنوي للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

وعرضت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة خلال التفتيش منظومة متكاملة من المشاريع الاستراتيجية والابتكارية ومؤشرات الأداء المؤسسي ونتائج الحوكمة والبحث العلمي والتحول الرقمي، بما يعزّز جودة العمل الجنائي، ويرسّخ مكانة شرطة دبي في الريادة العالمية في علوم الأدلة الجنائية.

وحققت الإدارة العامة للأدلة الجنائية مستويات متقدمة في الأداء المؤسسي، حيث طبّقت الإدارة أربعة أنظمة حوكمة متكاملة لتعزيز جودة العمليات.

27 مشروعاً ومبادرة استراتيجية

نفّذت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 27 مشروعاً ومبادرة تطويرية توزّعت على مشاريع استراتيجية وابتكارية وعلمية وتنفيذية، استهدفت تطوير العمل الجنائي، وتعزيز كفاءة الخدمات، ومن أبرزها: مشروع الفحص السريع للمواد المخدرة، والتي تهدف إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن المواد المخدرة باستخدام تقنيات مُتقدمة تقلل زمن الفحص، وتزيد دقة النتائج، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق، وتحسين جودة الأدلة الجنائية.

وفي إطار التحول الرقمي، تعاملت الإدارة مع 93 قضية باستخدام تقنيات التوأمة الرقمية لمسارح الجريمة، ما أسهم في تقليل زمن الوصول إلى موقع الجريمة إلى أقل من 30 دقيقة، وخفض زمن الانتقال بنسبة 78%، وتقليص زمن إغلاق البلاغات إلى 3 دقائق، إلى جانب إنجاز التقارير الفنية خلال 123 دقيقة.