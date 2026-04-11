رئيس «تنمية المجتمع» خلال زيارته مركز «الرعاية الأسرية» بأبوظبي: استقرار الأسرة وجودة الحياة في صدارة الأولويات

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار حرص إمارة أبوظبي على تعزيز جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية، وضمان استمرارية تقديم الدعم للأفراد والأُسر، اطّلع معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، على سير العمل في مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، لضمان متابعة تكامل الخدمات الموجهة للأسر، والوقوف على آليات تقديمها، بما يعزّز استقرار الأسرة وجودة حياتها. وشهد الزيارة كلٌّ من المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعدد من القيادات.

وخلال الزيارة، اطّلع معاليه على مجموعة الخدمات التي يقدّمها المركز للأُسر في الإمارة، كما تعرّف على مراحل رحلة المتعامل وآليات تقديم الخدمات، بما يعكس نهج الهيئة في توفير خدمات متكاملة وسهلة الوصول، تراعي احتياجات الأسر المختلفة، وتواكب تطلعاتها.

كما استمع إلى شرح حول منظومة إدارة الحالة التي تعتمدها «الهيئة»، والتي تقوم على دراسة أوضاع الأُسر بشكل شامل وتقديم الدعم الاجتماعي والاستشاري المناسب لكل حالة، بما يضمن توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر وتسهم في تمكينها وتعزيز استقرارها.

وأكد معاليه، أن الإنسان كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة الإنسان واستقرار الأسرة في صدارة الأولويات.

وقال: «أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الإنسان أولوية دائمة في مسيرة التنمية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع مستقر ومتماسك يبدأ من أسرة قوية ومتماسكة.. ومن هذا المنطلق، تحرص إمارة أبوظبي على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية التي تعزز جودة حياة الأفراد والأسر، وتدعم استقرارهم وتمكينهم، ليساهموا بدورهم في ازدهار الوطن».

وأضاف معاليه أن القطاع الاجتماعي بقيادة دائرة تنمية المجتمع، يواصل تطوير نهجه في تقديم الخدمات، بما يعزّز التكامل بين الجهات المختلفة، ويركّز على الوقاية والاستباقية إلى جانب الإدارة المتكاملة للحالات، من خلال تقديم الدعم والإرشاد والاستشارات وغيرها من الخدمات الجوهرية، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي واستدامة جودة الحياة في الإمارة.

وتُعد هيئة الرعاية الأسرية الجهة المركزية لاستقبال الحالات الاجتماعية، وتقديم مختلف خدمات الرعاية والدعم الأسري، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والاستشارات الأسرية على مدار الساعة عبر الخط الساخن 800444، بما يتيح للأفراد للأسر الحصول على الإرشاد والمساندة المتخصصة عند الحاجة.