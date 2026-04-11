«خيرية الشارقة» تنفّذ مشاريعها الرمضانية بتكلفة 21.8 مليون درهم

أنفقت جمعية الشارقة الخيرية أكثر من 21.8 مليون درهم على مشاريع حملتها الرمضانية «جود» هذا العام، وزّعت خلالها قرابة 1.4 مليون وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن سلال غذائية وزكاة المال وكسوة العيد وزكاة الفطر، إذ لامست تلك المشاريع احتياجات مئات الآلاف من المستفيدين.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن دعم المحسنين وعطاءهم الموفور قد ساهم في تحقيق كافة مستهدفات الحملة، مشيراً إلى أن مشروع إفطار الصائمين داخل الدولة استأثر بالحصة الأكبر من ميزانية الحملة بتكلفة بلغت 8.4 مليون درهم، إذ وزّعت 953.913 وجبة إفطار عبر 129 موقعاً غطت جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، بما فيها المناطق الحدودية، وركّزت الجمعية في التوزيع على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.