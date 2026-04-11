حسين لوتاه: وحدتنا قوتنا ومسيرتنا نحو الازدهار

قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تواصل دولة الإمارات مسيرتها بثبات، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة وروح الوحدة التي تميزها. وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا على توجيهاتها السديدة ودعمها المستمر، سائلين الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

وبصفتنا شريكاً وطنياً في قطاع الطاقة، فإن دورنا لا يقتصر على تلبية احتياجات اليوم، بل يمتد إلى تمكين النمو المستدام، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة الابتكار في مختلف عملياتنا. وفي ظل المتغيرات المتسارعة، تظل وحدتنا وتكامل جهودنا مصدر قوتنا، لنواصل حماية مكتسبات الوطن والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وتميزاً».