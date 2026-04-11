الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» ترفع العَلم افتخاراً بالإمارات

12 ابريل 2026 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عَلم دولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الحملة المجتمعية «فخورين بالإمارات»، معربةً عن اعتزازها بالإمارات في مشهد يعكس قوة الانتماء وصلابة الموقف، ويجسّد تجديد الولاء والانتماء، ترسيخاً لقيمها الأصيلة. وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات أثبتت، في مواجهة العدوان، أن وحدتها هي مصدر قوّتها، وأن شعبها يقف صفاً واحداً خلف قيادته، مؤمناً بأن الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية وشرف وطني. وتضمنت المبادرة توزيع أعلام الدولة على أفراد المجتمع، تأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية في التعبير عن حب الوطن والاعتزاز برايته، وترسيخ روح الوحدة والتلاحم بين الجميع. كما عبّرت عن اعتزازها بدور القوات المسلحة الباسلة التي تؤدي واجبها بكل إخلاص وكفاءة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©