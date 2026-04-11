عبدالله بن زايد يدين مخططات إرهابية تستهدف المساس بأمن الكويت وتمويل جهات وكيانات إرهابية

11 ابريل 2026 23:25

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب داخل دولة الكويت الشقيقة.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره.
وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.
واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، مشدداً على دعم ووقوف الدولة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.

المصدر: وام
